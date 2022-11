SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O cantor Vitão, de 23 anos, deixou sua marca no São Paulo Fashion Week N54, que está acontecendo desde quarta-feira (17), e vai até o dia 20. O artista não só desfilou, como também cantou e tocou no evento.

Após realizar suas perfomances, Vitão disse, em entrevista ao Gshow, que se autodenominado "fluido", e que acha uma besteira associar seu estilo e maneira de se vestir a sexualidade:

"Muita burrice você ligar a sua forma de se vestir a com quem você gosta de transar. Eu acho que essas coisas na nossa sociedade são pautadas de uma forma muito mais importante do que elas realmente são", disse ele, que continuou:

"A sociedade quer ficar buscando a sexualidade, com quem que a pessoa gosta de se relacionar... Muito mais do que o trabalho dela, do que ela escreve, do que ela canta, do que ela faz, que ela bora para fora no mundo... A gente acaba tendo que falar sobre esse tipo de coisa porque é importante comunicar e trazer isso com cada vez mais naturalidade", finalizou.