RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Quem nunca esqueceu as chaves de casa em algum lugar? Ou deixou o celular na bolsa e não lembrou onde tinha colocado? Pois é. Mas, esquecer o carro em um estacionamento é um pouco demais e foi exatamente isso que aconteceu com Fábio Porchat. O apresentador usou o Twitter para contar sobre o episódio, que aconteceu com ele nesta quinta-feira (17).

Porchat revelou que esqueceu o próprio carro no aeroporto Santos Dumont, no Rio, na terça-feira (15), Feriado da Proclamação da República. Ele só deu falta do veículo dois dias depois porque não o achou na garagem de sua casa.

"Saí de casa de carro, fui para o Santos Dumont e peguei o avião para São Paulo. Trabalhei lá e voltei no dia seguinte. Cheguei no aeroporto, chamei um táxi e fui para casa. Hoje, [quinta-feira] fui sair de casa de novo e cadê o carro? Ele está no Santos Dumont me esperando", começou explicando Porchat.

O apresentador riu da confusão, mas não escondeu a preocupação com a conta que previa pagar por ter deixado o veículo dos dias no estacionamento do aeroporto, considerado um dos mais caros da cidade. "Estou indo lá buscar e, provavelmente, vou ter que financiar o valor do estacionamento", debochou Fábio Porchat, que ainda não revelou o total do prejuízo.