SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Caio Castro publicou vídeo em suas redes sociais para tranquilizar os fãs sobre o incêndio que atingiu a cidade cenográfica da novela "Todas as Flores", de João Emanuel Carneiro, exibida pelo GloboPlay. Nas imagens, ele aparece ao lado do Fábio Assunção.

"Calma, galera, as notícias se espalharam muito rápido. Hoje é dia de estúdio, eu e Fábio estamos aqui, obviamente muito tristes, impressionados com o que aconteceu, mas era horário de almoço, ninguém se machucou, está todo o mundo bem", disse.

Ele completou que a loja Rhodes, onde se passa grande parte da história, foi totalmente queimada pelo fogo. "Realmente, a nossa loja Rhodes acabou".

"Bola para a frente", completou Fábio Assunção. Caio Castro ainda agradeceu os fãs pelas mensagens de preocupação.

A Rhodes é tratada pela Globo como a menina dos olhos da cenografia atualmente montada naqueles estúdios, um espaço gigantesco e sem comparação com cenários fechados de qualquer outra produção da casa. Na novela, a loja também enfrentou um incêndio.

Em nota, a Globo informou que o fogo foi controlado pela Brigada de Incêndio da Globo e por bombeiros do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros. As causas ainda estão sendo apuradas.

"Não haverá impacto na produção da novela, pois o interior do cenário atingido pelo fogo, a loja Rhodes de ?Todas as Flores?, é reproduzido em estúdio."