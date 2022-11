SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor colombiano Maluma, 28, abandonou na sexta-feira (18) uma entrevista a uma TV estatal israelense após o jornalista perguntar como ele se sentia ao se apresentar na Copa do Mundo do Qatar, um país que viola os direitos humanos.

Ele ficou irritado com a insistência do jornalista em abordar o tema. Antes de Maluma abandonar a entrevista, o entrevistador falou dos motivos que levaram Dua Lipa e Shakira a se recusarem a participar do evento esportivo. Em seguida, ele perguntou ao cantor se ele tinha algum problema com a reputação do Qatar.

O cantor se esquivou da primeira pergunta dizendo que está se apresentando na Copa porque gosta da vida, da música e do futebol. Segundo o Page Six, Maluma, ao ser pressionado, se levantou furioso e perguntou a alguém fora das câmeras se precisava responder e chamou o repórter de "rude".

Fontes disseram ao TMZ que Maluma está se apresentando na Copa do Mundo porque ama futebol e era um sonho para ele se apresentar no mundial. Antes de se tornar cantor, Maluma era jogador de futebol profissional na Colômbia.

Internautas compartilharam o vídeo do cantor abandonando a entrevista e fizeram críticas. "Maluma sai da entrevista porque não tem ideia que argumentos poderiam ser usados a seu favor", tuitou uma pessoa. "Péssima sua resposta Maluma", comentou outro internauta.