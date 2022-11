RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O ator Jason David Frank, conhecido por interpretar o personagem Tommy, o Ranger Verde de "Power Rangers", morreu neste sábado (19) aos 49 anos.

A notícia da morte de Frank, que também era lutador de MMA, foi informada por Mike Bronzoulis, treinador e amigo do ator. A causa da morte ainda não foi revelada, nem houve qualquer pronunciamento nas redes sociais do artista,

Bronzoulis se despediu do amigo em uma publicação no Facebook. "RIP meu irmão de outra mãe, Jason David Frank. Ainda estou em choque. Estou me sentindo péssimo, ele ligou, me deixou uma mensagem e eu demorei. Jason era um bom amigo para mim e vou sentir falta dele. Amor e orações por sua esposa Tammie e seus filhos. Rezo para que Deus os ajude neste momento difícil", escreveu o treinador.

O artista ficou conhecido por sua participação em Power Rangers, logo no início da série, em 1993. Seu personagem se tornou tão popular, que ele integrou programa por cinco temporadas inteiras no elenco fixo. Além de participações especiais em outras três temporadas da série, ele liderou os Rangers em dois filmes da década de 90.

Frank já vestiu outras cores do uniforme dos personagens, como o vermelho, o branco e o preto. E teve uma aparição digna de nostalgia total em 2017, no reboot da franquia.