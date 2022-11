SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Michael Jackson entrou para os assuntos mais comentados do Twitter e rendeu memes após fãs confundirem o cantor Jungkook, do grupo de k-pop BTS, com o astro pop, que morreu em 2009. O cantor coreano se apresentou na abertura da Copa do Mundo do Qatar, neste domingo (20).

"Eu fiquei toda eufórica assistindo a abertura da Copa, quando vi de longe, jurei que era o Michael Jackson e que ele ia finalmente dizer que sempre estava vivo. Mas na verdade era um dos integrantes do BTS", tuitou uma internauta.

"Por Deus entrou o menino do BTS e minha mãe perguntou: 'Michael Jackson?'", comentou uma internauta no Twitter. "É o filho mais novo dele, sim", respondeu outra usuária da rede social.

"O meu irmão apareceu na sala e ficou assustado pensando que era ele [Michael Jackson), fiquei uns cinco minutos explicando que era o Jungkook do BTS", comentou um internauta rindo da confusão. Outra usuária da rede social concordou com a semelhança: "Sempre achei que o Jungkook lembrava o Michael Jackson, não sou a única."