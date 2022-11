SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo Andressa Urach, 35, recebeu alta médica no último fim de semana após passar 20 dias internada em uma clínica psiquiátrica após um surto psicótico. Em um vídeo compartilhado em seu canal do YouTube, ela aparece saindo do local ao lado de sua mãe, Marisete De Faveri.

"Oi, gente. Tudo bem? Olha eu passando por aqui depois de tanto tempo. Agradeço a todos vocês que nos acompanham aqui sempre, minhas seguidoras fiéis que estão sempre torcendo e orando por mim. Estou orientada a não ficar falando muito sobre tudo o que está acontecendo", disse a influenciadora.

"Recomendação médica, viu meninas? A médica conversou comigo e nesta primeira semana é relax, sem mídias sociais, sem ficar falando muita coisa, depois quando passar, ela vai falar, vai conversar, então peço que vocês nos ajudem, nos respeitem. O tratamento será a domicílio", acrescentou sua mãe.

A notícia da internação veio a público no último dia 13, quando Thiago Lopes, marido de Urach, compartilhou um vídeo afirmando que ela foi internada após um "delírio psicótico" que teria colocado a vida de seu filho, Leon, de 9 meses, em risco.

Na segunda-feira (14), a mãe da modelo rebateu as acusações de Lopes e criticou a atitude do genro, que teria resolvido toda a internação sem consultar a família de Urach. "É fácil dizer por aí que ela surtou... Difícil é você falar a verdade!", disse ela, na ocasião.