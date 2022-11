SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois do Cinusp ser reaberto em uma nova sala no início do ano, chegou a vez da segunda unidade do cinema da Universidade de São Paulo, a USP, voltar a receber o público com a exibição de filmes de graça.

A sala fica dentro do Centro Universitário da USP da rua Maria Antônia, no centro da capital paulista. O endereço estava fechado desde 2020, por causa da pandemia de Covid. Apesar da flexibilização nas restrições, o uso de máscara dentro da sala de exibição é obrigatório.

Enquanto o Cinusp da Cidade Universitária funciona apenas durante a semana, a sala do Maria Antônia faz sessões aos sábados e domingos, em dois horários: às 16h e às 18h. O local reabriu no último sábado, 19, com uma mostra de cinema italiano.

A cerca de dois quilômetros dali, um outro espaço cultural reabriu as portas depois de uma pausa temporária desde agosto. O Museu da Energia, que ocupa um casarão antigo que foi residência do irmão de Santos Dumont, passou por uma reforma na identidade visual e ganhou novas exposições permanentes.

A semana tem ainda outras novidades culturais e gastronômicas para curtir em São Paulo, como um menu degustação só de sobremesas, uma peça de teatro sobre negacionismo e show de samba com Leci Brandão. Veja cinco dicas de passeios a seguir.

CENTRO UNIVERSITÁRIO MARIA ANTÔNIA

A sala de cinema do espaço cultural da USP volta a receber sessões depois de uma pausa de dois anos por causa da pandemia. Um festival de cinema italiano marca a programação das próximas semanas. Na seleção estão clássicos como "Roma, Cidade Aberta", de Roberto Rossellini, exibido no dia 3 de dezembro, e "Ciúme à Italiana", comédia dirigida por Ettore Scola e premiada em Cannes que terá projeção no domingo (27).

R. Maria Antônia, 294, Vila Buarque, região central, tel. (11) 3123-5200. Sessões aos sáb. e dom., às 16h e às 18h. Grátis

DR. ANTI

A Cia Extemporânea apresenta seu novo espetáculo, uma mistura de gêneros como o terror e a comédia, sobre temas contemporâneos como o negacionismo e outras tensões. A trama se passa ao longo de um jantar em uma casa de alta sociedade. Os personagens aguardam o prato principal e debatem a crise política e social do país até que um deles, o Dr. Anti, sugere um pacto de sangue para acabar com a crise no Brasil.

Direção: Ines Bushatsky e João Mostazo. Com: Ernani Sanchez, Felipe Carvalho e Mariana Marinho. Sesc Ipiranga - r. Bom Pastor, 822, Ipiranga, região sul, tel. (11) 3340-2000. 16 anos. Sex. e sáb., às 21h, e dom., às 18h. Até 11/12. R$ 12 a R$ 40, em sescsp.org.br

MENU DEGUSTAÇÃO DE SOBREMESAS

Rafael Aoki, chef-confeiteiro do restaurante vegetariano Quincho, convida os chefs Lucas Corazza, jurado do programa Que Seja Doce, da GNT, e Bianca Mirabili, chef-confeiteira do Evvai, para criar um menu degustação só de sobremesas na noite desta segunda, dia 21. O cardápio em seis tempos tem receitas harmonizadas com drinques. Aparecem criações como o waffle com sorvete de manteiga noisette e maçã negra. O jantar custa R$ 280 e terá novas edições, ainda sem datas definidas.

Quincho - r. Mourato Coelho, 1.447, Pinheiros, região oeste, @quincho.sp. Seg. (21), às 19h30. R$ 280. É necessário fazer reserva pelo WhatsApp (11) 94450-1631

MUSEU DA ENERGIA DE SÃO PAULO

A unidade paulistana do espaço cultural dedicado à energia ganhou na fachada um grafite que destaca espécies da fauna e flora da mata atlântica, assinado pelo artista Filiage. Também há novas exposições permanentes. Uma delas reúne fotografias, objetos e documentos do fotógrafo suíço Guilherme Gaensly sobre a cidade de São Paulo. Já "Tempos de Energia" apresenta o histórico do setor elétrico paulista e sua implementação na capital paulista.

Al. Nothmann, 184, Campos Elíseos, região central, WhatsApp (11) 99169-85314, energiaesaneamento.org.br. Ter. a sáb., das 10h às 17h. R$ 4, grátis aos sábados

NOS BRAÇOS DO SAMBA

Leci Brandão, Samba Negras em Marcha e o grupo Samburbano se reúnem no palco de Pinheiros para celebrar o samba e seus encontros ?com destaque para a criação e histórias de mulheres negras.

Casa Natura Musical - r. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, região oeste, @casanaturamusical. Qui. (24), às 19h30. A partir de R$ 15 em Sympla