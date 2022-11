SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Silvia Abravanel, 51, afirmou que, caso ela e suas irmãs resolvessem criar um reality show sobre a família Abravanel, Patrícia seria a vilã da atração. Em entrevista ao Programa Pânico (Jovem Pan) ela explicou que o posto se deve ao "gênio forte" da irmã.

"É porque a Patrícia é tinhosa. A Patrícia é brava, tem um gênio forte! A Patrícia é incisiva, sempre foi muito mais forte o gênio dela. Todas as 'Abravanéis' têm um gênio muito forte, mas a Patrícia faz questão de estar ali, com a rédea curta dela", disse, em conversa com Emílio Surita.

"Ela seria não vilã do jeito da madrasta da Cinderela, mas do jeito de tirar todo mundo e ela ganhar", acrescentou a filha de Silvio Santos, 91. Depois, ela também explicou ser contra a criação de um reality sobre sua família, já que "todo mundo que tem uma câmera na frente, não é 100% ela".

"A gente teria que ser uma coisa assim: teria milhares de câmeras, a gente não ia saber onde essas câmeras na casa de cada uma de nós todo dia. Porque a gente não é essa família que está sempre unida, a gente ia ter que contracenar e eu não acho justo com o telespectador."

Por fim, ela ainda comentou a participação de Tiago Abravanel, seu sobrinho, na 22ª edição do Big Brother Brasil (Globo). Durante o reality, o ator e cantor revelou que sua família não é unida. "Ele falou e pronto! É a opinião dele. Se ele falou, ok, beleza. O que ele fala de mim, não é problema meu", declarou.