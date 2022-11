SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jason David Frank, morto aos 49 anos nesta segunda-feira (21). Segundo o TMZ, o astro de "Power Rangers" cometeu suicídio e estava se divorciando da esposa, Tammie. Como informou o site, brigou com a mulher e teve a discussão apartada por funcionários de um hotel no Texas horas antes de morrer.

Em um depoimento ao TMZ, policiais relataram que o casal havia se hospedado no hotel na sexta-feira (18) e estava em quartos separados, em meio ao divórcio. No entanto, os dois se reuniram uma hora no quarto de Tammie e começaram a discutir.

A briga foi tamanha que funcionários do estabelecimento foram chamados para acalmar a discussão. Após pararem a briga, o casal brigou novamente pouco tempo depois e Tammie ficou trancada fora de seu quarto.

Diante da situação, a esposa do artista chamou a polícia na manhã de sábado. As fontes policiais confirmaram que Tammie estava "aparentemente preocupada com sua segurança" e por isso chamou as autoridades.

Como Jason David Frank não respondeu ao chamado policial, a gerência do local permitiu que as autoridades entrassem no quarto. Quando os policiais entraram, encontraram o ator morto no banheiro.

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade.

O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.