SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A maior roda-gigante da América Latina tem, enfim, uma nova data para abertura: o dia 9 de dezembro, uma sexta-feira.

Instalada no parque Cândido Portinari, na zona oeste da capital paulista, a atração estava prevista para o dia 19 de agosto. A Roda São Paulo também ganhou novo nome neste período e agora se chama Roda Rico ?uma menção à plataforma de investimentos de mesmo nome do grupo XP Inc.

A estrutura de 91 metros de altura tem vista para a região da marginal Pinheiros e deve transportar até 420 pessoas por vez, divididas em 42 cabines. Os ingressos custam a partir de R$ 25, segundo o perfil da Roda Rico no Instagram. As vendas estão marcadas para começar nesta quarta-feira (23), às 9h, na plataforma Sympla.

Nas publicações feitas na última semana nas redes sociais da roda-gigante, era possível ver a estrutura completa, com todas as cabines instaladas. Segundo a organização, essa é uma das etapas finais do processo até a abertura para o público.

A expectativa da organização era inaugurar a atração durante as férias escolares, mas a falta de insumos e mão de obra afetou o cronograma. Na época, a nova previsão feita pelo governo de São Paulo era de que a abertura acontecesse até o final de 2022.

Um destaque da montagem é a possibilidade de conectar áudios via Bluetooth dentro das cabines, para o público ouvir a música de sua preferência durante a visita. Os espaços contam com climatização e o projeto deve receber uma área de convivência integrada ao parque.

RODA RICO

Quando A partir de 9/12

Onde Parque Cândido Portinari - Av. Queiroz Filho, 1.365, Vila Hamburguesa, região oeste

Preço A partir de R$ 22,50 em sympla.com.br

Link: https://instagram.com/rodarico