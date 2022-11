SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a morte de Erasmo Carlos muitos fãs -sejam famosos ou anônimos- prestaram homenagens e lamentaram a partida do artista nas redes sociais. Apelidado carinhosamente de Tremendão, o cantor faleceu nesta terça-feira (22), no Rio de Janeiro, aos 81 anos.

O diretor Boninho foi um dos que lamentou a morte do artista. "Meu adeus ao querido Tremendão. Erasmo leva seu sorriso e o rock para o céu! Saudades", escreveu. O cantor Paulo Ricardo homenageou o artista compartilhando um vídeo dele. "Descanse em paz nosso eterno Tremendão."

A atriz Cristiana Oliveira, famosa por interpretar Juma na primeira versão da novela "Pantanal" (Manchete), também homenageou o artista em suas redes. "Caramba Erasmo. Que falta você vai fazer. Grande cara! Vai em paz! Deixou seu legado lindo aqui!". Junno Andrade também publicou imagens do artista e disse "adeus" ao Tremendão.

O presidente eleito Lula (PT) também lamentou a morte de Erasmo. "Tremendão, amigo de fé, irmão camarada, cantou amores, a força da mulher e a preocupação com o meio ambiente". O diretor Renato Terra o homenageou dizendo que ele foi "um gigante que trouxe uma mensagem de paz, amor, entendimento em sua obra". No Twitter, o nome do artista e seu apelido ficaram entre os assuntos mais comentados do Brasil nesta tarde.

No dia 17 de outubro, o cantor havia sido internado no hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca (RJ) e teve as apresentações que faria nos Estados Unidos canceladas. Em agosto de 2021, Erasmo já havia sido internado para tratar de uma Covid. Na época, ele usou seu perfil no Instagram para informar que teve resultado positivo para a doença e pediu orações para os fãs.