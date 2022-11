SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Parece que o cantor Shawn Mendes, 24, está pronto para amar novamente. Pelo menos é o que aponta a mídia internacional, ao noticiar diversos flagras do artista com Jocelyne Miranda, 50, quiroprata queridinha do mundo dos famosos.

Os dois já foram vistos juntos algumas vezes em passeios em Los Angeles e, nesta semana, foram fotografados fazendo compras no Farmer's Market, que fica na região de West Hollywood. Segundo o site Hola! o novo suposto casal andou abraçado enquanto faziam compras e tomavam uma bebida.

Eles já haviam sido fotografados almoçando juntos no South Beverly Grill, em Los Angeles. No entanto, nenhum dos dois confirmou ou negou os boatos de que estariam juntos. Jocelyn é conhecida por seus anos de experiência médica em biomecânica corporal, biodinâmica e tecidos moles.

Ela já trabalhou com várias celebridades, incluindo Justin Bieber, Justin Timberlake, Hailey Bieber, Kendall Jenner, Omar Apollo e outros. A quiroprata já chegou até a publicar algumas fotos com os famosos que atende, inclusive com Shawn, em suas redes sociais.

Além disso, ela já trabalhou com o artista anteriormente. Ela esteve em sua equipe durante a turnê entre os anos de 2018 e 2019 e também o ajudou em premiações como o AMAs, VMAs e no programa Saturday Night Live. Antes, Shawn teve um longo relacionamento com a cantora Camila Cabello, que chegou ao fim em novembro de 2021.