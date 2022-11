SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nesta quarta-feira (23), um dia antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo no Qatar, Luana Atik anunciou que não está namorando mais o jogador da seleção brasileira Rodrygo.

Ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, a influenciadora respondeu diretamente sobre o fim do namoro com o jogador de futebol.

"Uma das perguntas mais frequentes da caixinha dos últimos tempos. Sim, estou solteira. E acho que já passou da hora de falar sobre isso", escreveu ela.

Depois, uma seguidora questionou se Luana iria para o Qatar assistir os jogos da Copa do Mundo e ela respondeu que não. No entanto, ela prometeu que irá acompanhar as partidas pela televisão, além de encher sua rede social de looks verde e amarelo.

O jogador, atacante do Real Madrid, e a influenciadora estavam juntos desde 2019. O então casal começou o relacionamento quando o atleta tinha 18 anos e ela 20.