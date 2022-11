SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A história do boneco de madeira que quer virar um menino de verdade ganha mais uma versão nos cinemas. Dirigido pelo mexicano Guillermo del Toro, de "Labirinto do Fauno" e "A Forma da Água", a nova versão de "Pinóquio" é uma animação stop motion de pegada sombria. O longa chega às salas de cinema nesta quinta-feira (24).

Os personagens exploram a fantasia em uma história que mexe com questões familiares e lições de vida. O longa é produzido pela Netflix e irá entrar no catálogo da plataforma de streaming assim que sair dos cinemas.

A obra de Del Toro não é a única animação a aparecer nos cinemas nesta semana ?a outra é "Mundo Estranho". Produzido pela Disney, o filme infantil explora a necessidade de união entre pai, filho e neto para completar uma missão espacial. A aventura por outros mundos é dirigida Don Hall e produzida por Roy Conli, que já levaram Oscars por "Operação Big Hero".

Há ainda dois longas de ação do cinema sul-coreano entre as estreias da semana. Uma história policial com perseguições, investigações e lutas, caso de "Força Bruta", e um enredo tenso com a ameaça de bomba, em "Ligação Explosiva".

Já "Sra. Harris Vai A Paris" é a novidade água com açúcar da semana. O filme conta a história de uma governanta de Londres que viaja a Paris atrás de seu vestido dos sonhos, um modelo de alta-costura da Dior, nos anos 1950.

Além disso, "Harry Potter e a Câmara Secreta" também vai ter uma sessão especial em comemoração ao aniversário de 20 anos do longa, no dia 26 de novembro, sábado.

Confira, a seguir, as principais estreias da semana nos cinemas.

Força Bruta

A polícia de Geumcheon, um distrito da Coreia do Sul, parte em busca de um fugitivo que quer se entregar. O criminoso promete revelar os crimes de um assassino procurado e levanta suspeitas do policial Ma Seok-do (Don Lee) e do capitão Jeon Il-man (Guy-hwa Choi), que começam a investigação seguindo uma trilha de mortes.

Coreia do Sul, 2022. Direção: Lee Sang-yong. Com: Ma Dong-seok, Sukku Son e Gwi-hwa Choi. 14 anos

Ligação Explosiva

Com os filhos no carro, um gerente de banco recebe uma ligação anônima contando que existe uma bomba embaixo de seu assento. O homem precisa manter o carro em movimento enquanto foge da polícia e tenta negociar com a voz do outro lado da chamada.

Coreia do Sul, 2022. Direção: Kim Changju. Com: Jo Woo Jin, Lee Jae-in e Jin Kyung. 14 anos

Meu Filho é um Craque

Filho de pais divorciados, Théo é um menino de 12 anos que adora jogar futebol. Seu pai, que enfrenta problemas com o álcool, convida um olheiro do Arsenal Football Club para vê-lo jogar. Sem querer decepcionar o pai, Théo mente dizendo que foi selecionado e os dois se mudam para Londres em busca do sonho que é mais do pai do que do filho.

França, 2019. Direção: Julien Rappeneau. Com: François Damiens, Ludivine Sagnier e Maleaume Paquin. 12 anos

Mundo Estranho

A nova animação da Disney é uma aventura por terras desconhecidas em outro planeta. A trama traz uma família de aventureiros que precisa resolver suas diferenças para concluir uma missão.

EUA, 2022. Direção: Don Hall. Com: Dennis Quaid, Gabrielle Union e Jaboukie Young-White. Livre

Pinóquio

Guillermo del Toro apresenta uma releitura sombria e distorcida do famoso conto de fadas de Carlo Collodi sobre o boneco de madeira que sonha em se tornar um menino de verdade. Quando Pinóquio ganha vida, ele se torna um menino muito travesso. Mas ele acaba aprendendo algumas lições ao longo de sua jornada.

EUA, 2022. Direção: Guilherme del Toro e Mark Gustafson. Com: Gregory Mann, Ewan McGregor e Ron Perlman. 12 anos

Serial Kelly

A cantora Kelly, interpretada por Gaby Amarantos, deixa um rastro de mortes pelas cidades nordestinas onde se apresenta. Quando ela passa a ser investigada por três assassinatos, usa sua turnê como rota de fuga da polícia. De estrela ascendente, ela se torna uma heroína marginal e uma assassina procurada.

Brasil, 2019. Direção: René Guerra. Com: Gaby Amarantos, Paula Cohen, Aline Marta Maia. 16 anos

Sra. Harris Vai A Paris

O longa conta a história de uma governanta da década de 1950 que se apaixona por um vestido de alta-costura da Dior. Com a notícia de que tem direito a uma pensão pela morte do marido na Segunda Guerra, ela viaja para Paris para realizar o sonho. Mais do que comprar um vestido, a governanta viúva transforma o futuro da marca de luxo.

Canadá, EUA, França, Hungria, Reino Unido e Bélgica, 2021. Direção: Anthony Fabian Com: Isabelle Huppert, Lambert Wilson e Lesley Manville. 12 anos