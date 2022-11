SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O boneco de Olinda do jogador Richarlison, da seleção brasileira, que apareceu na transmissão da Globo antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo do Qatar, virou piada nas redes sociais, na tarde desta quinta-feira (24). O atleta, que joga no Tottenham, da Inglaterra, foi homenageado pela primeira vez com um boneco de Olinda.

Nas redes sociais, os internautas disseram que o boneco parece qualquer coisa, menos o jogador. "Gente o boneco de Olinda do Richarlison não tá bem não. Chama o samu para ela galera", tuitou um internauta. "Gente que horror a cara do boneco do Richarlison em Olinda", comentou uma mulher rindo.

"Tô bem não Tite", escreveu um internauta sobre os bonecos gigantes de de Richarlison e Neymar. "Richarlison meu amor você não eu feio igual esse boneco", disse uma mulher. "Richarlison já tem o boneco dele de Olinda. O cara é muito Brasil tá?", comemorou um torcedor.