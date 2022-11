SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neymar e o lateral-direito Danilo estão fora da primeira fase após lesões no primeiro confronto da Copa do Qatar. Com isso, há chances de Daniel Alves, jogador mais contestado da lista de Tite, jogar os próximos jogos.

E essa possibilidade já vem sendo criticada nas redes sociais. "Sem Ney e com Daniel Alves sendo titular agora, que Deus tenha piedade de nós", opinou um seguidor.

"O ruim de ter Daniel Alves no elenco é que uma hora ele joga", disparou outro. "A lesão mais óbvia da Copa do Mundo era a do Danilo. Ninguém convoca Daniel Alves pra maior competição do planeta e sai impune", opinou outro.

Neymar saiu lesionado da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. O atacante torceu o tornozelo direito na vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia, em Lusail, deixou o gramando demonstrando dor intensa e virou preocupação para a sequência do time verde-amarelo no torneio do Qatar.

O problema ocorreu aos 22 minutos do segundo tempo, em contra-ataque no qual o camisa 10 recebeu combate de Milenkovic. Seu pé virou de maneira brusca, prensado entre o joelho do rival e o gramado, enquanto Vinicius Junior recebia e escorregava na tentativa de finalizar.