SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator José Loreto foi o convidado para participar do programa Central da Copa exibido na noite desta quinta-feira (24). Ao tentar reproduzir o segundo gol de Richarlison na estreia do Brasil na Copa do Mundo, o ator acertou a bola na cantora Jojo Todynho.

O momento foi postado por Loreto nas redes sociais ao som da música "Dança do Pombo". O ex-jogador Fred, que participou do torneio em 2014, lança uma bola de espuma para o ator, que refaz a manobra do atacante da seleção brasileira e chuta o objeto com a perna.

Jojo Todynho, que se entretinha com a situação, acabou sendo o alvo da bola mas tudo não passou de diversão.