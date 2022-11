SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma cena inusitada chamou a atenção do público durante a transmissão do jogo entre Portugal e Gana na primeira fase da Copa do Mundo 2022. Em determinado momento, Cristiano Ronaldo, 37, enfiou a mão dentro do calção, tirou algo de dentro, levou à boca e saiu mastigando.

Claro que os internautas não deixaram passar. Afinal, o que estava acontecendo ali? Muitos se questionaram se a estrela maior da seleção portuguesa havia tirado um lanchinho de dentro da cueca --um lugar no mínimo questionável para armazenar qualquer tipo de gênero alimentício.

As especulações fizeram o vídeo viralizar a ponto de a Federação Portuguesa de Futebol se manifestar. A entidade explicou que o "lanche" se tratava de uma pastilha elástica, o popular chiclete, e que não foi tirado da cueca, mas de um bolso que fica na parte interna do calção.

O jogo terminou com vitória de 3 a 2 para Portugal, que está na primeira posição do grupo H da Copa do Qatar. Com a derrota, Gana está em último lugar. Coreia do Sul e Uruguai, que completam o grupo, empataram.

Portugal volta a jogar na segunda-feira (28), contra o Uruguai. A partida está marcada para as 16h, após o jogo de Brasil contra Suíça, que ocorre às 13h.