SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora e atriz americana Irene Cara, conhecida por dar voz às músicas dos filmes "Fama" e "Flashdance", clássicos dos anos 1980, morreu aos 63 anos. A informação foi dada pela assessora da artista, Judith Moose, no Twitter.

"A família de Irene pediu privacidade conforme eles processam o luto", escreveu Moose. "Por favor, compartilhe seus pensamentos e memórias da Irene. Lerei cada um deles e saberei que ela estará sorrindo no céu. Ela amava os fãs."

A assessora afirmou que ela morreu na Flórida, nos Estados Unidos. E também disse que a causa da morte no momento é desconhecida, e será informada assim que ela tiver a informação.

Filha de pai porto-riquenho e mãe cubana, Cara nasceu no Bronx, em Nova York, em 1959, e começou a carreira na TV americana voltada ao público latino. Ela começou a cantar ainda criança, em espanhol e em inglês, e participou de diversos musicais.

Mas Cara ficou conhecida em 1980, quando interpretou Coco Hernandez, uma estudante do ensino médio que queria se tornar uma estrela --história que tinha paralelos com a própria vida da artista-- no filme "Fama", de Alan Parker.

Além de dar vida à personagem, ela também cantou as músicas do filme, incluindo a faixa-título, "Fame", e "Out Here on My Own". As duas faixas, que se tornaram hits, foram indicadas ao prêmio de melhor canção original no Oscar.

O auge de sua carreira veio em 1983, quando Cara gravou a música "Flashdance...What A Feelin", tema do filme "Flashdance - Em Ritmo de Embalo". O longa, um drama romântico sobre uma dançarina que sonhava em se tornar uma bailarina, foi um sucesso de bilheteria.

Já a música do filme foi composta por Cara em parceria como músico Keith Forsey e o pai da disco music Giorgio Moroder. A faixa foi um sucesso e rendeu à artista diversos prêmios, incluindo o Oscar de melhor canção original e o Grammy de melhor cantora pop vocal.

Em 1997, Cara regravou a música com o DJ BoBo para a comédia romântica "Ou Tudo ou Nada", dando uma sobrevida à canção.

Cara também atuou com Burt Reynolds e Clint Eastwood no filme "Cidade Ardente", de 1984, e compôs a música tema do longa, "City Heat". No ano seguinte, ainda contracenou com Tatum O'Neal em "Choque Mortal".