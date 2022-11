SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo, celebridades mostraram os looks e preparativos para a torcida. A seleção brasileira enfrenta a Suíça, após ter cravado 2 x 0 no primeiro jogo contra a Sérvia, na última quinta-feira (24).

Jade Picon apareceu vestindo roupas em tons de branco e verde, e contou estar em Doha, no Catar. "Boa noite já em Doha! Estou pronta para o jogo! Palpites para o resultado?", escreveu, na legenda da publicação. Camila Loures compartilhou uma foto pintando uma rua, com o escrito "Rumo ao Hexa".

O cantor Gilberto Gil também publicou uma foto pronto para a torcida. "Vamos, Brasil!", escreveu na publicação. O youtuber Felipe Neto compartilhou uma foto vestindo a camisa azul da seleção brasileira, com um colar e arquivo verde e amarelo.

A atriz Flávia Alessandra também publicou uma foto na torcida, usando um biquíni azul e a camisa da seleção brasileira. "Todo mundo pronto para torcer pelo nosso Brasil nessa segunda linda? Eu já estou! Palpites para o placar?", escreveu.

Galvão Bueno, o narrador da partida na Globo, também compartilhou um vídeo mostrando como o metrô estava em Doha, cheio de torcedores brasileiros. "Isso é Brasil em Copa! Somos um só país!", completou na legenda da publicação.