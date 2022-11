RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A cantora Joelma, 48, surpreendeu os fãs ao revelar que sofreu demais com as sequelas da Covid-19. Durante o show de lançamento da turnê "Isso é Calypso", no fim de semana em São Paulo, ela revelou que teve três derrames e "algumas" paradas cardíacas nos últimos dois anos.

A artista paraense contou que, de acordo com seus médicos, os problemas de saúde foram possivelmente causados pelas cinco vezes que testou positivo para coronavírus. "Tive três derrames oculares e algumas paradas cardíacas, mas isso ninguém sabia. Sofri. Passei por isso sozinha", começou a cantora

Joelma também confessou aos fãs que, apesar dos momentos difíceis nunca perdeu a fé e a confiança em voltar aos palcos. A cantora agradeceu a Deus. Ele [Deus] é a minha força. Nele eu posso todas as coisas", disse a cantora.

Recentemente, a cantora precisou cancelar um show em Tocantins porque tinha sido diagnosticada com a Covid-19 pela quinta vez. O anúncio foi feito pela equipe da artista em 12 de novembro. Na época, Joelma utilizou as redes sociais para tranquilizar os fãs de que estava bem e com sintomas leves.