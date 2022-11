SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma entrevista rotulada como constrangedora no Lady Night fez com que o público começasse a criticar a influenciadora Gkay. Isso porque em diversos momentos do papo com Tatá Werneck ela parecia que queria tomar os holofotes e ser engraçada a todo custo.

A própria Tatá, em clima de brincadeira com fundo de verdade, deu algumas indiretas durante o bate-papo. "Não tem nem água e finge que está bebendo. Vou pedir para você encontrar um médico. A medicação é tão importante. Você sabe que estava gravando, né?", disse a apresentadora enquanto Gkay cuspia água no chão e se fazia de maluca.

Pelas redes sociais, o nome dela foi parar nos assuntos mais comentados. A maioria a criticava por forçar a barra. "Não sabia que era possível não esboçar um mínimo sorriso sequer no programa da Tatá, mas aparentemente a Gkay tornou isso possível", escreveu um seguidor.

"Acabei de ver a entrevista da Gkay no Lady Night e sério, é tão desconfortável para quem assiste. Fez a entrevista do Fiuk parecer a melhor do mundo. Torta de climão e a convidada querendo ofuscar a apresentadora", opinou outro.

"Acho que eu nunca senti tanta vergonha alheia na minha vida como eu senti assistindo a Gkay. Sem dúvidas a pior convidada e a pior entrevista", emendou outro telespectador.

A própria Tatá, após a exibição da atração, foi ao Twitter para dar uma moral. "Gkay é de uma potência inexplicável", defendeu.