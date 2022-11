SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Sabrina Sato, 41, foi confirmada como jurada da terceira temporada do reality The Masked Singer Brasil (Globo), que estreia em janeiro de 2023. Ao lado de Eduardo Sterblitch, antigo companheiro do Pânico (Band), e Taís Araújo, ela agora promete usar seu "lado detetive" para desvendar os famosos mascarados.

Sato entrou no programa Encontro (Globo), vestindo uma máscara de zebra e desfilou para a plateia. "Oi, gente", disse Sabrina ainda segurando a máscara. Em seguida, ela tirou o adereço e cumprimentou os apresentadores. "Hoje acordei quase 5 horas da manhã, aqui demora muito a 'montação'."

"Estou muito feliz em anunciar que agora faço parte do Masked Singer, estou animadíssima. É um programa divertido, para a família. Eu e a Zoe ficamos em casa tentando adivinhar", contou. "Taís Araújo, te amo! Eduardo Sterblich, meu amigo de longa data e Ivete minha rainha."

A apresentadora ainda afirmou ser uma ótima detetive e prometeu que vai adivinhar todos os competidores mascarados. "É meu lado detetive. Mas os cantores sabem disfarçar e fazer outras vozes, por isso que a gente não reconhece."