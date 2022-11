SÃO PAULO,SP (FOLHAPRESS) - O zagueiro do time da França na Copa do Mundo, Theo Hernández, considerado um dos galãs do torneio, namora uma modelo e influenciadora italiana tatuada da cabeça aos pés. Trata-se de Zoe Cristofoli, com quem está junto desde junho de 2020.

Namorando há dois anos, o casal tem um bebê de sete meses, cujo rosto sempre aparece coberto por emojis em fotos nas redes sociais que o jogador e a modelo postam. Recentemente, os dois tiveram a casa em que moram invadida por bandidos.

No fim de outubro, ladrões invadiram a propriedade do casal e levaram joias e outros bens, de acordo com o jornal italiano La Gazzeta dello Sport. "Penso nesse episódio a cada segundo do meu dia, principalmente quando olho para o meu filho. Temos a sorte de ser uma família fantástica e por ter muitas pessoas que nos amam. Por agora, só me resta o desejo de justiça pelo que nos foi feito", disse a modelo ao jornal.

No aniversário de Zoe em setembro, Theo fez uma grande surpresa: comprou um buquê de rosas e colocou pétalas espalhadas pela cama.

A França entrará em campo novamente na tarde desta quarta-feira (30) contra a Tunísia, e já está classificada para as oitavas de final, que começam a ser disputadas neste sábado (3).