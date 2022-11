SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Christine McVie, vocalista e compositora da banda britânica Fleetwood Mac, morreu nesta quarta-feira (30) aos 79 anos.

De acordo com uma nota divulgada pela família, a causa da morte foi uma doença repentina.

"É com dor no coração que informamos a morte de Christine. Ela morreu pacificamente no hospital na manhã de hoje, após uma doença repentina. Ela estava acompanhada de sua família", diz o comunicado.