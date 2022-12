RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Anitta já mostrou em "Anitta: Made in Honório", da Netflix, que não tem muita paciência para os erros no trabalho e que fica irritadíssima quando é contrariada. E foi isso que aconteceu na tarde desta quarta-feira (30). A cantora lamentou o vazamento da informação de que havia preparado um álbum surpresa para os fãs somente com músicas em português. O lançamento aconteceria horas mais tarde, mas acabou caindo em algumas plataformas antes do tempo. Anitta deu a entender que erro na estratégia foi culpa da gravadora Warner Records.

"Meus fãs amados, o EP era uma surpresa pra vocês. Sairia oficialmente hoje, às 21h. Peço desculpas publicamente às outras plataformas que perderam a exclusividade do lançamento surpresa nessas faixas. Mas W é W e, infelizmente, não dá para contar que tudo vá acontecer como planejado.", escreveu a dona do hit "Envolver" no Twitter.

Vale lembrar que Anitta e Warner Records se desentenderam no meio do ano. "Basicamente eu tenho uma música que eu amo e quero lançar o quanto antes, mas minha gravadora não deixa", disse ela. "Estou nessa indústria há oito anos e vendi mais de 165 milhões de discos, mas minha gravadora está dizendo que não posso lançar [a música] a não ser que eles possam criar um momento viral no TikTok.", desabafou na época sobre falta de investimento da gravadora em seus projetos.

Anitta acabou fazendo outros tuítes explicando, de maneira debochada, o que seria a letra "W" de sua publicação original. "W de Wandinha... estou adorando essa série", disse ela para logo em seguida completar: "As outras faixas do EP foram misteriosamente salvas do equívoco e sairão como planejado anterior, hoje, [quarta-feira] às 21h. Enquanto isso seguimos por aqui tirando leite de pedra. E compartilhando as vitórias com vocês. Beijos e muito amor. Espero que gostem da 'surpresa'".

O novo álbum da cantora foi batizado como "À Procura da Anitta Perfeita" e conta com participações de Lexa, Wesley Safadão, Pocah, entre outros artistas.