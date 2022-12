SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruna Marquezine esteve nesta quarta-feira (30) na CCXP, feira de cultura pop que voltou a ser presencial após dois anos. A atriz não estava escalada para nenhum grande painel, mas falou sobre a parceria com uma marca esportiva no encerramento do Unlock, evento de negócios do mundo do entretenimento e que conta com uma programação paralela.

A atriz, no entanto, teve que falar para uma plateia semivazia, uma vez que o evento estava com mais de uma hora de atraso quando ela subiu ao palco e coincidiu com a abertura da Spoiler Night (noite em que alguns fãs conferem as atrações antes da abertura oficial do evento), o que fez com que muitos participantes abandonassem o auditório antes do fim.

Mesmo não sendo sua primeira CCXP, Bruna Marquezine disse estar tendo outro tipo de experiência no evento. Isso porque ela agora faz oficialmente parte do universo geek, após gravar sua participação no filme "Besouro Azul", que faz parte da DC Comics.

"Nem passava pela minha cabeça como que seria a reação do do público, e eu também não estou acostumada com esse público, mas quando a notícia saiu e vi a repercussão tão positiva, me senti tão acolhida", contou ela assumindo uma emoção diferente ao pisar no evento nesta quarta-feira. "Teve um friozinho na barriga diferente, de sentir que eu de alguma forma agora faço parte desse universo."

Ela também disse que o filme é especial por trazer o primeiro super-herói latino e que achou importante ter uma brasileira no elenco. "Espero representar o meu país, o meu povo da melhor maneira possível", disse. "Sinto que muitas vezes o Brasil parece estar um pouco desconectado na América Latina porque a gente faz parte, mas não é um país hispânico, então a língua gera ainda esse distanciamento. Então, ter uma atriz brasileira é muito importante e eu fico muito feliz de ser essa pessoa."

Bruna Marquezine ainda convocou o público brasileiro a assistir ao filme quando estrear, em 2023. "Eu sei que que o público gosta de vir junto, eu não vejo a hora da gente celebrar essa conquista juntos", afirmou. "Acho que tem que ser feriado nacional na estreia, ninguém inventa de ficar doente nem nascer nesse dia (risos)."

MIGRAÇÃO DOS INFLUENCIADORES

Atriz desde criança, Bruna comentou o fenômeno dos influenciadores que têm migrado para o mundo das artes e gerado polêmicas como o caso de Jade Picon. Ela não chegou a cita o nome da estreante de "Travessia" (Globo).

"Sei que é um assunto muito polêmico e confesso que toda vez que vejo uma atriz criticando essa situação, entendo a frustração porque é uma carreira muito difícil. As pessoas têm uma visão, principalmente no nosso país, glamurizada do que é ser ator, e não é nada disso. As pessoas acham uma vez que é só você aparecer numa grande emissora que você tá nadando dinheiro."

Com milhões de seguidores, ela ainda criticou o fato de que hoje as empresas contratem pessoas pensando em números de redes sociais. "Quando você vê bons projetos ou profissionais incríveis não pegando papéis porque não tem número suficiente nas redes sociais é lamentável. Lamento muito."

O momento mais engraçado do painel, no entanto, foi quando uma participante se referiu à parceria da empresa esportiva (Puma) com a atriz como "Bruma", o que involuntariamente fez com que todos lembrassem de "Brumar", como era chamado o casal que ela formava com o jogador Neymar. Bruna riu e tentou fugir da saia justa: "Não, você não falou isso!".