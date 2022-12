SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pétala Barreiros, Bárbara Borges e Deolane Bezerra disputam esta semana a roça falsa desta temporada A Fazenda 14. O peão mais votado pelo público não deixa o reality, mas irá para o rancho do fazendeiro onde desfruta de privilégios. Os dois menos votados voltam para a sede da fazenda.

Pelé Milflows ganhou a Prova do Fazendeiro da semana e, além da imunidade, poderá indicar o próximo a berlinda na reta final do jogo. Ele venceu uma prova que exigiu agilidade e habilidade ao passar por uma cama de gato e resgatar cinco animais de pelúcia.

O peão entrou na casa cantando a música "Prometida", do gruo Br'oz, que o peão André Marinho fez parte. " Sim, sim, sim/ Esse amor é tão profundo/Você é minha prometida, eu vou gritar pra todo o mundo", cantava o peão enquanto abraçava o aliado André. "Tem que respeitar", disse Pelé.

Após a falsa eliminação, o peão mais votado vai receber dois convidados no rancho, na sexta-feira (2). Eles terão a chance de falar muito sobre o jogo, desfrutar de comidas e ver imagens da sede, mas no retorno para a casa não podem contar nada aos outros participantes.

Caso os convidados falem que a roça é falsa, a produção do programa abre uma nova roça para os três disputarem a permanência na fazenda. No sábado (3), o peão eliminado na roça falsa volta para a sede da fazenda trazendo reviravolta no jogo.

FORMAÇÃO DA ROÇA FALSA

Pelé Milflows foi indicado diretamente para a roça pela fazendeira Bia Miranda, que justificou que ele vive pedindo para ir para a berlinda para garantir o chapéu de fazendeiro. Pétala Barreiros ocupou o segundo banco com cinco votos e no contragolpe puxou Bárbara Borges.

Deolane sobrou na dinâmica do resta um e foi a quarta peoa a ir para a berlinda. Ela pode vetar um dos peões na Prova do Fazendeiro e escolheu Pelé. Mas o poder da chama vermelha mudou o jogo e Iran trocou o peão vetado por Pétala, que não poderá competir pelo chapéu de fazendeiro.