SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e modelo Cara Delevingne, 30, revelou durante episódio do documentário "Planet Sex", produzido pelo canal britânico BBC, ser viciada em pornografia. Segundo ela, o público masculino não tem capacidade de satisfazer uma mulher na cama.

"Eu acredito que, no geral, homens não têm as ferramentas certas para satisfazer mulheres, especialmente em termos sexuais", começou, antes de decretar que os homens não conseguiriam lidar com as verdades ditas por elas no sexo.

"Eu sei, é complicado para uma mulher ter que dizer, 'você não está fazendo direito, você precisa se sentar e ouvir o que eu tenho a dizer'. Sim, destrói qualquer ego e a maioria dos homens não sobrevive a isso", emendou.

Outra revelação da estrela de "Esquadrão Suicida" (2016) foi o fato de só conseguir atingir orgasmo com brinquedos sexuais. Ela iniciou muito cedo a atividade e atrelava o uso dos acessórios aos vídeos de sexo explícito.

"Eu não via [pornô] diariamente, porque não precisava de um orgasmo todos os dias. Só que eu precisava disso para conseguir [um orgasmo], então acho que não deixava de ser um vício."