SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Que Casimiro Miguel é um fenômeno de popularidade, todo mundo já sabe. Porém, o que ninguém sabia era quanto que o streamer ganha de dinheiro na transmissão da Copa do Mundo do Qatar.

E a resposta é: muita grana. Só nos últimos 28 dias em que ele dedica seu tempo ao canal que transmite alguns jogos do Mundial, o influenciador já arrecadou mais de R$ 830 mil. Vale ressaltar que a Copa ainda está na primeira fase e Casimiro ainda terá mais jogos para exibir.

Na última quarta (30), durante live do jogo entre Polônia e Argentina, a equipe de produção deixou escapar a imagem do quanto o canal já havia conseguido angariar de audiência e de dinheiro. E haviam sido US$ 160 mil, o equivalente na cotação atual a R$ 830 mil.

O canal também já teve mais de 213 milhões de visualizações e 3,5 milhões de inscritos.

A transmissão do jogo do Brasil e Suíça no canal de Casimiro bateu o recorde de live mais assistida do YouTube. Às 13h28, durante o primeiro tempo do segundo jogo da seleção no campeonato, pouco mais de quatro milhões de pessoas acompanhavam a disputa.

O youtuber já havia batido o recorde no jogo de quinta-feira (24), quando o número de espectadores bateu 3,5 milhões. Casimiro desbancou a cantora Marília Mendonça que, durante a pandemia, fez uma transmissão ao vivo na plataforma com 3,31 milhões de pessoas assistindo simultaneamente.