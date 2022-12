SANTOS, SP ((UOL/FOLHAPRESS) - Sabe o que o cineasta Fernando Meirelles e o técnico Tite têm em comum? 'Ambos conseguem 'montar um time muito bom'. A brincadeira foi feita pelo diretor de Cidade Deus, filme que ganhou uma homenagem pelos seus 20 anos no primeiro dia oficial da CCXP22, a Comic Con Experience, que começou nesta quinta (1) em São Paulo.

Aos 67 anos, Meirelles falou sobre o sucesso do filme que recebeu quatro indicações a Oscar e aproveitou para entrar no clima de Copa do Mundo.

"Eu sou um Tite, consigo montar um time muito bom e consigo confiar nele. Sou um coordenador de uma equipe grandiosa", brincou.

Enquanto a CCXP22 continua até domingo (4), os comandados de Tite têm mais um compromisso nesta sexta (2), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Qatar, contra Camarões, às 16h (de Brasília).

Já classificado, o Brasil busca ao menos o empate para confirmar a primeira colocação do Grupo G. Caso garanta a liderança, o time de Tite volta a campo na segunda-feira para as oitavas de final.