SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ator americano Brad William Henke morreu enquanto dormia na última terça-feira (29), aos 56 anos. A informação foi confirmada pela família dele ao site Deadline. A causa da morte não foi informada.

Em maio do ano passado, Brad publicou um vídeo em suas redes sociais afirmando que havia feito um procedimento para desobstruir artérias. No mês seguinte, ele disse ter colocado dois stents e removido parte do baço e do pâncreas para tirar um tumor "do tamanho de uma bola de golfe". Em setembro, ele afirmou que estava totalmente recuperado dos problemas de saúde.

Brad interpretou o guarda gay Desi Piscatella na série "Orange Is The New Black" (Netflix) e venceu, junto com os outros atores da produção, o prêmio Screen Actor's Guild de Melhor Elenco em Série de Comédia em 2017.

Ele também atuou em séries como "Lost", "The Office", "Law & Order: SVU" e "CSI: Miami", além de filmes como "Space Jam", "Fragmentado", "Círculo de Fogo" e "Procura-se um Amor que Goste de Cachorros".

Antes de se tornar ator, Brad jogou futebol americano profissionalmente pelo time Denver Broncos e disputou o Super Bowl XXIV com a equipe em 1989. Ele se aposentou do esporte em 1994 por ter se lesionado.

Ele deixa a mulher, Sonja, os enteados Aaden e Leasa, e a neta Amirah.