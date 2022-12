SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Marina Ruy Barbosa, 27, marcou presença no Festival de Cinema do Mar Vermelho, em Jeddah, na Arábia Saudita. A também empresária escolheu vestidos um tanto quanto polêmicos para usar ao longo do evento, já que um deixava suas pernas à mostra e o outro possuía decotes.

A Arábia Saudita tem um rigoroso código de vestimenta para as mulheres nativas e vem flexibilizando as regras para turistas, visando atrair mais visitantes. Em 2019, foi decretado que mulheres estrangeiras não precisariam mais usar a abaya -uma vestimenta longa obrigatória há décadas.

Segundo Ahmed Al-Khateeb, presidente da Comissão Saudita de Turismo e Patrimônio Nacional, afirmou, em entrevista a Bloomberg, que as turistas são aconselhadas a usar "roupas modestas". Muitos moradores do país encaram com estranheza e acham polêmicos os costumes e vestimentas dos turistas.

Para o tapete vermelho, Barbosa escolheu um vestido magenta (em um tom parecido com a cor do ano para 2023, anunciada pela Pantone) do designer Giambattista Valli. Além disso, ela também esteve na premiére do filme "What Love Got To Do With It?", usando um vestido branco e decotado, também de Valli.

O evento foi prestigiado por celebridades, especialistas do mundo da moda e filantropos de todo o mundo. Entre os convidados especiais estavam nomes como as atrizes Priyanka Chopa e Sharon Stone, o ator Shan Rukh Khan e o diretor Guy Ritchie.