SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A genitália de Harvey Weinstein, ex-produtor e magnata de Hollywood, foi frequentemente abordada durante o julgamento que ele enfrenta. Segundo a revista Variety, várias acusadoras testemunharam seus testículos anormais, que podem ser a peça final para o júri determinar se ele é culpado pelas acusações de assédio sexual.

Durante o julgamento, os promotores revelaram que Weinstein passou por uma cirurgia em 1999 devido à síndrome de Fournier, o que fez os médicos removerem parte de seu saco escrotal, deixando cicatrizes visíveis.

Em outubro, quando o julgamento começou, o júri viu imagens das partes íntimas do ex-produtor. A mídia e o público não tiveram acesso a elas.

A modelo e atriz europeia foi uma das testemunhas que falou sobre os testículos de Weinstein. Ela o acusou de estupro e agressão, cujo episódio teria acontecido em 2013 em um hotel de Bervelly Hills. A defesa do magnata, no entanto, disse que ela nunca esteve no quarto do hotel e por esse motivo não poderia descrever a genitália.

Mas, durante o seu testemunho, a modelo disse sempre ter descrito a genitália do agressor corretamente. "Lembro que ele não tinha um", disse ela. "Era como uma pele vazia."

Desse modo, o argumento da promotoria foi de que não teria como a atriz e modelo fazer tal descrição sem ter sido abusada sexualmente por Weinstein.

"Jane Doe [modelo que não identificada] é capaz de descrever a anatomia do Sr. Weinstein", disse o promotor. "Ela pode fazer isso porque ele a agrediu. Não há outra explicação para isso."

Ao todo, Weinstein é acusado por mais de 100 mulheres, entre elas atrizes famosas como Rose McGowan, de má conduta sexual. As acusações vieram na esteira do movimento #MeToo, que levou aos tribunais nomes como Kevin Spacey e Johnny Depp.