GUARULHOS, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Katherine McNamara, que já atuou em "Shadowhunters", foi o primeira convidada a subir ao painel da HBO na CCXP22 neste sábado (3).

A atriz começou o bate bapo com Maria Bopp falando a respeito do relacionamento próximo que tem com os fãs nas redes sociais. "Poder interagir é especial. As histórias nos emocionam", disse.

Além dos trabalhos que participa, McNamara comentou que é um pouco nerd e que, aos 14 anos, tinha a ideia de ser economista, mas que se formou em administração aos 17.

Além de estudar e atuar em filmes, McNamara disse que arranja tempo para compor, cantar e atuar na Broadway.

Por fim, comentou sobre o ativismo antibullying que promove e mandou um recado aos fãs brasileiros: "Nenhuma agressão é sobre você, é sobre os agressores. Se cerque de pessoas que amam".