SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chloë Grace Moretz encerrou neste sábado (3) o painel do Amazon Prime Video na CCXP. A atriz é a estrela de "Periféricos", cuja última temporada foi encerrada nesta semana.

Na série, que se passa em 2099, ela interpreta Flynne, uma mulher que descobre uma conspiração numa realidade virtual que simula a vida real. A atriz destacou que, apesar de se tratar de uma ficção científica, a trama é bastante realista. "Muitas vezes a ficção científica pode parecer meio clínica, distante, mas na série é tudo muito tangível", disse.

Assim como sua personagem, a atriz disse que ama videogames. "Tenho quatro irmãos mais velhos, então eu não conseguia superá-los fisicamente, mas acabava com eles no videogames", explicou, citando "Call of Duty" como seu game favorito.

Moretz estava acompanhada pela cocriadora e produtora executiva Lisa Joy ("Westworld"). Após encerrar o bate-papo, a Amazon ainda exibiu para os presentes o primeiro teaser de "Gen V", série derivada de "The Boys", que contará com o brasileiro Marco Pigossi no elenco. Ele apareceu brevemente no clipe, caracterizado como um cientista.

Antes, houve ainda painéis das séries "Jack Ryan", com Michael Kelly (Mike November) e Betty Gabriel (Elizabeth Wright), e "A Roda do Tempo", com Ceara Convey (Elayne Trakand), Dónal Finn (Mat Cauthon) e Kate Fleetwood (Liandra Guirale).