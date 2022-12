SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A cantora Adele é fã de esporte e costuma torcer bastante para os atletas e seleções de seu país, a Inglaterra, além de ser apoiadora do Tottenham. No entanto, isso está sendo diferente na Copa do Mundo do Qatar.

Segundo informações reveladas por uma pessoa próxima à artista ao jornal britânico 'The Mirror', Adele vem se recusando a vibrar com a seleção inglesa no Mundial da Fifa para poupar sua voz.

Isso porque ela tem uma sequência movimentada de shows em Las Vegas, que fazem parte de sua residência no cassino e hotel Caesars Palace. A temporada começou em novembro e vai até março de 2023 após ser adiada no começo deste ano.

"Geralmente, ela estaria gritando em apoio aos meninos, mas ela está se segurando por conta de suas cordas vocais", explicou a fonte.

Dessa forma, Adele não pôde gritar nas vitórias da Inglaterra contra o Irã, por 6 a 2, e sobre o País de Gales, por 3 a 0, na fase de grupos.

Na tarde deste sábado (04), a seleção inglesa encara o Senegal, às 16h (de Brasília), em partida válida pelas oitavas de final da Copa.