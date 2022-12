SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O documentário que Oliver Stone --cineasta norte-americano conhecido por filmes sobre figuras políticas como Nixon e John Kennedy-- prepara há cerca de três anos sobre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve ser lançado em breve, ainda no primeiro semestre de 2023.

A informação foi dada pelo diretor ao site UOL durante o Red Sea International Film Festival, que acontece na Arábia Saudita. Ele contou que o documentário tem 90 minutos e conta a vida toda do presidente eleito, de seu começo na política ao dia da última eleição.

"Filmamos quando ele foi solto, na Argentina, no México. Filmamos o processo da eleição também, o dia da vitória, que foi o último dia de filmagem. Acho que para o público internacional vai ser interessante, é um retrato impressionista de Lula", disse Stone ao veículo.

Ele ainda disse que queria que a produção dialogasse com o público internacional. "Eu vi 'Democracia em Vertigem', de Petra Costa. É um filme muito bom, gostei muito. Mas é um filme brasileiro e tem detalhes sobre os quais o público norte-americano ou europeu talvez não estejam interessados. Então, meu documentário é um pouco mais amplo e menos detalhado", disse.

Stone, que também assina produções como "Snowden: Herói ou Traidor", de 2016, e "Wall Street: O Dinheiro Nunca Dorme", de 2020, diz que tenta provar no filme o envolvimento dos Estados Unidos na derrubada de Dilma Rousseff e Lula. "A gente vai até aí, mas não nos aprofundamos muito sobre onde o Departamento de Estado [norte-americano] se intersecciona com Sérgio Moro e a direita brasileira. Mas essa foi uma história suja. Mais uma das centenas de crimes que os Estados Unidos cometeram na América do Sul".