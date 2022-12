SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Fábio Porchat chegou no Brasil neste domingo (4), após viagem ao Catar para ver o jogo entre Brasil e Camarões, vencido pelo time africano. O apresentador zombou de sua própria fama de "pé-frio" ao deixar o país árabe, onde a Copa do Mundo acontece atualmente, e espera ver o time brasileiro vencer agora.

Ainda no avião, o humorista gravou um vídeo para seus stories no Instagram: "Tchau, Catar. Tô voltando pro Brasil ser campeão", disse.

Em seguida, apareceu no aeroporto, onde anunciou: "Brasil, cheguei. Tá tudo certo. Não estou mais no Catar. Amanhã tem jogo do Brasil contra a Coreia. Eu vou assistir pela televisão e ver esse 3 a 0 gostoso! Respirem aliviados, tô de volta".

Fábio, porém, fez uma ressalva: "Se o Brasil for pra final, existe a possibilidade de eu ir para a final. Mas aí a gente curte isso lá na frente".