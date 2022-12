SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Após revelar que, há dois meses, teve uma crise de saúde e foi diagnosticada com um vírus que pode desencadear esclerose múltipla, Anitta apareceu no Instagram dançando sua nova música com um biquíni transparente.

Ao divulgar o diagnóstico, a cantora comentou que chegou a ter problemas de mobilidade e não conseguia subir ao segundo andar de sua casa. Agora, comemora sua melhora e o retorno aos palcos: ela se apresentou em São Paulo na sexta-feira (2) e tem outro show, neste domingo (4), no Rio de Janeiro.

No sábado (3), em coletiva, ela celebrou o fato de ter conseguido fazer o show na sexta-feira: "Eu não sabia se eu ia conseguir cantar e dançar o show inteiro, era um grande mistério. Mas eu fui o show inteiro, consegui cantar e dançar. Foi um trabalho de respiração um pouquinho maior, mas nossa... Eu não estava nem aí se o diretor musical estava errando, eu estava só pensando: caramba, tô conseguindo".

Nesta semana, Anitta lançou um álbum surpresa com músicas em português. Nos vídeos, ela mostra a coreografia de "Ai, papai", parceria com MC Danny e Hitmaker.