SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Keanu Reeves, astro da franquia de filmes "John Wick", encerrou a noite deste sábado no palco Thunder, da CCXP --maior convenção de cultura pop do Brasil-- sob fortes aplausos e novidades sobre a saga de suspense e ação.

Com data de lançamento marcada para 24 de março de 2023, o quarto filme da sequência, "John Wick 4: Baba Yaga", teve seu filme e pôster revelados no palco do evento, além de um emocionado Reeves agradecendo a reverência do público de joelhos no palco.

Segundo o jornal O Globo, o ator contou que a nova produção terá novos personagens, surpresas e muito mais emoção que os longas anteriores. "O preço da recompensa pela vida dele aumentou muito, muita gente quer a cabeça dele. E isso é um grande erro", disse. Ele ainda falou que passou por quatro meses de treinamento para dar conta das cenas de ação.

"Não consigo parar de falar. Esse filme é insano, pessoal", contou no painel. O momento promovido pela Paris Filmes ainda teve a presença do dublador do protagonista de "John Wick", Reynaldo Buzzoni.

Mais cedo, o público da CCXP havia tido uma surpresa com astros de outro filme. Em um painel surpresa, a Warner levou ao palco Bruna Marquezine e Xolo Maridueña, que estrelam o filme do herói "Besouro Azul", previsto para agosto de 2023.