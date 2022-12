SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rodrigo Santoro, que representa o Brasil em mais uma produção internacional, foi atração do Palco Thunder no último dia de CCXP, neste domingo (4).

O ator disse que é um orgulho poder representar internacionalmente o país e que sempre tenta mostrar a potência da nossa cultura.

A nova empreitada de Santoro é a série "Wolf Pack", da Paramount+, baseada no universo de 'Teen Wolf". Rodrigo interpreta Garret, que é metade humano e metade animal.

O brasileiro contou ainda no bate-papo com fãs que a série, cuja estreia está programada para 26 de janeiro, aborda questões ambientais e os incêndios na Califórnia, onde se passa. "O roteiro me surpreendeu muito, nunca tinha trabalho em algo assim antes", disse.

O ator brasileiro compartilhou alguns bastidores das gravações e afirmou que trabalhar com um elenco mais jovem do que geralmente colabora está fazendo com que ele se sinta mais confortável para usar as redes sociais e até a se tornar mais ativo. "Estou ficando mais soltinho, mas, por enquanto, nada de vídeos dançando no TikTok", brincou.