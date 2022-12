SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira de futebol participa nesta segunda-feira (2) de seu primeiro jogo da fase mata-mata da Copa do Mundo. A emoção e animação pela conquista do hexa não contagia apenas brasileiros, mas também gringos -até famosos- torcem pelo Brasil e vestem a camisa, desde Copas anteriores.

Nomes como Camila Mendes, Matthew Mcconaughey e até mesmo Buddy Valastro já posaram usando a clássica camisa verde e amarela. Mendes, estrela de "Riverdale", nasceu nos Estados Unidos, mas é filha de brasileiros, sabe falar português e já morou em Brasília.

No primeiro jogo do Brasil nesta Copa ela reuniu sua família para assistir e torcer na partida. Já o ator Mcconaughey é casado com a brasileira Camila Alves e já apareceu usando a camisa da seleção, além de declarar torcida para o Brasil na Copa de 2018, na Rússia.

Outra celebridade que também apareceu com a camisa do Brasil na última Copa foi o confeiteiro Valastro. Ele estava de passagem pelo Brasil e publicou uma foto em seu Instagram dizendo: "[Isso acontece] quando se está no Brasil durante a Copa do Mundo".

Além disso, o cantor canadense Shawn Mendes já foi flagrado vestindo a camisa do Brasil enquanto assistia uma partida com amigos em um bar. Ele estava passando pelo país em 2018, para fazer alguns shows, e aproveitou o ritmo de Copa para torcer pela seleção.