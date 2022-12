SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um evento desta semana, em São Paulo, combina duas atividades distintas para garantir a diversão de domingo: um brunch com apresentações de drag queens. Esta é a premissa do Drag Brunch, que rola neste domingo (11), no Sky Terrace Hall, ao ar livre, com performances e cardápio assinado pelo ex-Masterchef Martin Casilli.

Por falar em cardápio, o RonRon, é um café onde é possível comer e beber na companhia de gatinhos. A casa é mais uma para a leva de cat cafés na cidade ?espaços que recebem humanos para brincar com os bichinhos e, quem sabe, até adotá-los.

Estes também são os últimos dias para ver em São Paulo o esqueleto do maior dinossauro já encontrado no mundo, o Patagotitan. A seguir, veja mais sobre estes passeios, além de outras dicas para curtir a semana na cidade.

DINOSSAUROS: PATAGOTITAN - O MAIOR DO MUNDO

A exposição traz uma reprodução do maior esqueleto já encontrado na história da paleontologia, o gigante Patagotitan, sai de cartaz no domingo, dia 11. São exibidos fósseis originais, entre eles o próprio fêmur do Patagotitan, que pesa uma tonelada. Há ainda 16 réplicas em tamanho real, caso do esqueleto completo do brasileiro Buriolestes schultzi, que mede aproximadamente meio metro de altura.

Pavilhão das Culturas Brasileiras - parque Ibirapuera, av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Vila Mariana, região sul, @expodinos. Ter. a sex., das 10h às 19h20; sáb. e dom., das 9h às 19h20. Até 11/12. A partir de R$ 40 em livepass.com.br

DRAG BRUNCH

O evento, no domingo (11), une um brunch ao ar livre a uma apresentação de drag queens acompanhada de discotecagem. O ingresso dá direito a entrada e ao show ?as comidas e as bebidas do brunch, assinadas pelo ex-Masterchef Martin Casilli, devem ser compradas no local.

Sky Hall Terrace Bar - r. Haddock Lobo, 1.357, Jardins, região oeste, @dragbrunchbrasil. Dom. (11), das 12h às 17h. A partir de R$ 95, em feverup.com

LAMPARINA

A banda, sucesso que saiu da nova onda musical de Belo Horizonte, faz show no City Lights Music Hall, na sexta, 9. O grupo apresenta músicas de seu disco mais recente, "Zam Zam", lançado no ano passado.

City Lights Music Hall - r. Padre Garcia Velho, 44, Pinheiros, região oeste, Instagram @citylights_sp. 9/12, às 23h. A partir de R$ 140, em Sympla

QUAL É SEU LEGADO? 30 ANOS DE MUSEU DA PESSOA NO BRASIL

O Sesc Bom Retiro recebe a exposição que comemora os 30 anos do Museu da Pessoa no Brasil, um dos primeiros museus virtuais no mundo dedicado às histórias de vida. A mostra, com totens, vídeos, projeções e fotografias em grandes dimensões, é a primeira das atividades comemorativas da instituição e destaca as vidas negras, indígenas e o cotidiano brasileiro desde o século 20 até os dias atuais. A curadoria é de Karen Worcman, diretora e fundadora do museu.

Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, região central; ter. a sex., das 9h às 20h; sáb., das 10h às 20h, dom. e feriado das 10h às 18h. Até 02/04/2023

RONRON

O RonRon é mais um endereço para reforçar a onda dos "cat cafés" na capital paulista ?a casa abriu as portas na última semana na Vila Leopoldina. O local serve de lar temporário para nove gatos resgatados pelo abrigo SOS Gatinhos, que podem ser adotados pelos clientes. Dá para passar um tempo interagindo e brincando com os bichanos ?paga-se uma taxa a partir de R$ 10 para um período de 15 minutos. Em uma área separada há um café, que oferece diferentes tipos da bebida, doces e salgados no cardápio.

R. Carneiro da Silva, 28A, Vila Leopoldina, região oeste, WhatsApp (11) @ronron_catcafe. Ter. a sex., das 11h às 20h30; sáb., das 9h30 às 18h; dom., das 9h30 às 17h.