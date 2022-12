RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Luciano Huck, 51, virou alvo de críticas nas redes sociais nesta segunda-feira (5) e tudo por causa de uma questão do quadro 'Quem Quer Ser um Milionário?' exibido no dia anterior no Domingão com Huck. Os internautas acusaram o apresentador de "falta de sensibilidade" ao querer saber de um dos candidatos qual teria sido a última frase do americano George Floyd, assassinado em 2020 durante a sua detenção em Minneapolis, Estados Unidos, de acordo com documentos judiciais. Segundo ainda a pergunta, a frase tinha se tornado um grito de protesto contra o racismo.

O candidato mineiro Flávio Rosa acertou a quinta questão, valendo R$ 5 mil, ao responder "eu não consigo respirar". Mas, não demorou muito para que o episódio virasse uma polêmica. "Não acredito que o Luciano Huck fez essa pergunta!", comentou um internauta. "Será que ninguém da produção poderia ter barrado essa pergunta?", quis saber o segundo seguidor e o terceiro completou. "Antes de apresentar o quadro, o Luciano Huck deveria checar as perguntas. Faltou ali sensibilidade". Huck comanda o Domingão desde setembro do ano passado.

Afro-americano de 46 anos, Floyd morreu depois que um policial branco, Dereck Chauvin, colocou o joelho em seu pescoço por quase nove minutos, enquanto ele permanecia deitado no chão. A sua morte provocou muitas manifestações nos Estados Unidos e no mundo contra o racismo e a violência policial.

Em um vídeo filmado por uma pessoa que estava no local, que viralizou nas redes sociais, é possível ouvir Floyd gritar "não consigo respirar" por várias vezes. Ele havia sido detido pela acusação de tentar pagar uma conta com uma nota falsa de 20 dólares.