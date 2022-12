SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogador Vini Jr. comemorou o gol que fez no jogo entre o Brasil e a Coreia do Sul nesta segunda-feira (5) com uma dancinha viral do TikTok. Não é a primeira vez que ele recorre à coreografia para celebrar na Copa do Mundo. O carioca fez os mesmos passinhos depois de fazer gol contra a Suíça, um ponto que foi anulado depois.

A dancinha em questão acompanha o refrão de "Pagodão do Birimbola (Tchubirabirom)", faixa do quarteto Os Quebradeiras. Misto de funk e pagode, a música faz uma espécie de releitura de "Tchubirabirom", hit do Parangolé lançado em 2010.

A música ganhou força nas redes sociais quando Neymar compartilhou um vídeo fazendo a coreografia, no mês passado --o vídeo tem quase 100 milhões de visualizações só no TikTok. Depois disso, "Pagodão do Birimbola (Tchubirabirom)" viralizou na rede e hoje é usada em mais de 606 mil vídeos.

O grupo Os Quebradeiras também já tinha feito sucesso no TikTok com "Na Rebolada", uma faixa lançada em colaboração com o DJ Zullu. A música foi usada como trilha sonora de pelo menos um milhão e 700 mil vídeos na rede social.