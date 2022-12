SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Janja da Silva, a futura primeira-dama do Brasil, não foi hostilizada no salão nobre ROM. Concept, em São Paulo. Mas bastou o cabeleireiro e visagista Ulisses Petri compartilhar um vídeo da mudança do cabelo da esposa de Lula (PT-SP) para começarem as discussões e piadas nas redes sociais.

A cozinheira Fafá Garcia elogiou no Twitter a mudança no cabelo da esposa de Lula. "O visual da Janja ficou top, mas o importante não é a aparência nova e sim o perfil profissional e intelectual dela, diferentemente de outra que vocês sabem quem", escreveu.

O jornalista Thiago Marques comparou o novo visual da futura primeira-dama com Antonia Fontenelle, apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), derrotado por Lula. "E a nossa primeira dama Janja que mudou o visual e ficou a cara da Antônia Fontenelle", tuitou Marques.

Apoiadora do presidente Bolsonaro, Lia Perez sugeriu no Twitter que Janja tentou copiar o visual de outra primeira-dama: Michelle Bolsonaro. "Impressão minha ou Janja está copiando o cabelo da Michelle na posse?", questionou. A internauta Maria Barbosa, também apoiadora de Bolsonaro, comentou: "Inveja". Lia Perez respondeu: "Nunca será a Michelle."

O perfil de Twitter Lynch Volturi tuitou que os apoiadores de Bolsonaro estão com inveja da futura primeira-dama. "Os bolsomions se doendo por causa do cabelo da Janja, que culpa ela tem se ela já é um espetáculo e agora com esse novo visual tá mais espetáculo ainda."

"Chegando no cabeleireiro na próxima semana e mandando um 'quero o cabelo da Janja'! A gente precisa de uma leveza de vez em quando", tuitou Mileide Silva. "Queria pintar o cabelo igual o da Janja", escreveu uma internauta que se identifica como Anny.

A empresária Roberta Luchsinger, ex-mulher do ex-delegado da Polícia Federal Protógenes Queiroz , saiu em defesa de Janja após internautas criticarem o gasto dela com a mudança de visual. Segundo ela, as críticas sobre o valor são hipocrisia pura do bolsonarismo.

"Não vi eles reclamarem dos gastos com dinheiro público da Michele... mas já estão enchendo o saco da Janja por causa da roupa, por causa do salão de cabeleireiro...Janja pagou com dinheiro dela, não com cartão corporativo", afirmou Roberta.

Outra pessoa que defendeu Janja foi a deputada federal bolsonarista Joice Hasselmann (PSDB-SP). "Janja mudou o visual para a posse. Lembrando: Janja fez graduação em Ciências Sociais na Universidade Federal do Paraná. Tem MBA em Gestão Social e Sustentabilidade. Trabalhou na Itaipu e na Eletrobras", tuitou a deputada.