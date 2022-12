SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um abaixo-assinado para tentar banir Kanye West de todas as plataformas de streaming já conta com mais de 65 mil assinaturas. A ação foi motivada pelas falas dele elogiando o nazismo.

No começo do mês, ele engrossou a lista de polêmicas nas quais tem se envolvido nos últimos meses ao elogiar, em entrevista, Adolf Hitler. Para o rapper, é possível ver coisas boas no líder nazista, disse ele a Alex Jones, dono do canal Infowars, no qual espalha teorias da conspiração e ideias da extrema direita.

Na petição criada por Nathan Goergen e colocada no site change.org, diz que Kanye West fez declarações antissemitas danosas e que "nossa sociedade não tem lugar para pessoas que espalham esse tipo de ódio continuarem a ganhar milhões". O autor ainda convocou as empresas Apple Music, Spotify, Amazon Music e outras para remover o conteúdo do músico.

O cantor chegou a minimizar as possíveis perdas de patrocínios e dinheiro por causa do cancelamento pelas polêmicas.

Desde o início de outubro Kanye West tem provocado mal-estar entre amigos e parceiros de trabalho por suas declarações. Primeiro por usar moletons com a frase White Lives Matter (Vidas Brancas Importam) durante um desfile de moda, seguido de críticas ao movimento Black Lives Matter.

"Todo mundo sabe que o Black Lives Matter foi uma farsa, agora acabou, de nada", postou ele em seus stories no Instagram na ocasião. Dias depois, ele foi impedido de publicar no Instagram e no Twitter após posts com dizeres antissemitas. Ele chegou a pedir desculpas, mas disse não se arrepender.

Em outro momento, ele voltou a fazer declarações polêmicas ao TMZ. Enquanto minimizava os efeitos de suas falas recentes, disse que a repercussão apenas comprovava o que ele já vinha dizendo sobre o controle judeu nos bastidores do entretenimento. "Tantos atores foram intimidados", disse.

Em meio a várias polêmicas, Kanye West também causou mal-estar recentemente em relação a sua vida amorosa. Um dia após a brasileira Juliana Nalú confirmar que estava namorado o rapper, ele declarou que estava solteiro, além de ter feito novas declarações para a ex, Kim Kardashian.