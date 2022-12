SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Partido dos Trabalhadores, PT, iniciou nesta terça-feira (6) uma vaquinha virtual para pagar as despesas da festa que promete tomar conta da posse de Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 1º de janeiro. A futura primeira-dama, Janja, anunciou o início do período de arrecadação.

Pela internet, os doadores poderão contribuir com valores de R$ 13 a R$ 1.064, sendo que o pagamento poderá ser feito com PIX, cartão de crédito ou boleto bancário. Segundo o partido, o montante arrecadado vai ajudar no transporte e alojamento do público da posse, além de ajudar a montagem da estrutura que receberá os shows.

Conforme Janja antecipou na semana passada, a lista de apresentações é longa. Inclui nomes como Pabllo Vittar, Valesca Popozuda, Paulinho da Viola, Margareth Menezes, Martinho da Vila e Gaby Amarantos.